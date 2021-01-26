شركة "أكسيوم سبيس" تكشف عن أول طاقم تاريخي خاص ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

كشفت شركة "أكسيوم سبيس"، الثلاثاء 26 يناير، عن عملائها لأول مهمة فضائية لها بتمويل خاص إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتم ترتيب الرحلة Axiom Mission 1 أو Ax-1، بموجب اتفاقية تجارية مع وكالة ناسا.

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وسيضم طاقم أول مهمة فضائية مدارية خاصة تماما ثاني أكبر شخص يتم إطلاقه في الفضاء، وثاني إسرائيلي في الفضاء، والكندي الحادي عشر الذي يطير إلى الفضاء وأول رائد فضاء سابق في ناسا يعود إلى المدار الأرضي.

وبشكل أكثر دقة، سيكون على متن الرحلة كل من لاري كونور، رجل أعمال أمريكي في مجال العقارات والتكنولوجيا، وإيتان ستيب، وهو رجل أعمال وطيار إسرائيلي سابق، ومارك باثي، وهو مستثمر وفاعل خير كندي، ومايكل لوبيز ألجيريا، رائد فضاء متقاعد من وكالة ناسا سجل ما يقرب من 260 يوما في أربع بعثات سابقة.

ومن المقرر إطلاق الرحلة التي ستصنع التاريخ، وفقا للشركة المنظمة، على متن مركبة "دراغون" الفضائية التابعة لشركة "سبيس إكس".

وسيتولى لوبيز أليجريا، الذي تقاعد من وكالة ناسا في عام 2012 ويشغل الآن منصب نائب رئيس شركة "أكسيوم سبيس" (Axiom Space)، المهمة التي ستستغرق 10 أيام.

وكونور، الذي قاد أكثر من 16 طائرة مختلفة وتنافس في بطولة الولايات المتحدة الجوية الوطنية، سيكون بمثابة طيار لمركبة "دراغون" وبالتالي أول رائد فضاء خاص يقود مهمة فضاء مدارية.

وصممت شركة "سبيس إكس" كبسولة "دراغون" المأهولة لتطير بشكل مستقل، مع وجود تدخلات بشرية ضرورية فقط في حالات الطوارئ.

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واعتمادا على الأنشطة الأخرى المجدولة في المحطة الفضائية، يمكن إطلاق مهمة Ax-1 في أقرب وقت في يناير 2022.

وفي عمر 71 عاما، سيصبح كونور ثاني أكبر شخص يطير إلى الفضاء (لم يتفوق عليه إلا الراحل جون غلين، الذي قام برحلته الفضائية الثانية في سن 77).

وسيكون باثي (50 عاما) هو الكندي الحادي عشر الذي يطير إلى الفضاء بعد تسعة رواد فضاء من وكالة الفضاء الكندية والمؤسس المشارك لـ Cirque du Soleil، الذي أصبح أول من يطلق عليه اسم "سائح الفضاء" في كندا عام 2009.

أما ستيبي، المولود في حيفا، فسيكون ثاني إسرائيلي ينطلق إلى الفضاء، بعد صديقه إيلان رامون، الذي توفي بشكل مأساوي على متن مكوك الفضاء كولومبيا في عام 2003.

وسيكون لوبيز أليجريا أول رائد فضاء سابق في ناسا يعود إلى المدار ويزور محطة الفضاء الدولية.

وقال لوبيز أليجريا لـ CollectSPACE في أول مقابلة له بعد اختياره لقيادة Ax-1: "أنا ممتن جدا لهذه الفرصة. تبدو هذه هدية من الله وأريد فقط أن أقدرها".

وستقوم شركة "أكسيوم سبيس"، التي أسسها مايكل سوفريديني، مدير برنامج المحطة الفضائية السابق بوكالة ناسا، بترتيب التدريب والإشراف على العمليات على متن الطائرة لطاقم Ax-1. ومن المنتظر أن تتدرب رائدة الفضاء السابقة في وكالة ناسا، بيجي ويتسون، كنسخة احتياطية للوبيز أليجريا.

وتعد مهمة Ax-1 هي الأولى في سلسلة رحلات خاصة إلى المحطة الفضائية، بما في ذلك رحلة من المحتمل أن يكون طاقمها الممثل توم كروز والمخرج دوغ ليمان.

المصدر: collectspace.com