روسيا تعتزم نقل 4 سياح إلى الفضاء عام 2022

تعتزم شركة "غلاف كوسموس"، بصفتها فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، أن تقدم 4 مقاعد في مركبات "سويوز" المأهولة عامي 2022 و2023 للسياح الفضائيين.

صرح بذلك ناطق باسم شركة "غلاف كوسموس" المتخصصة في التعاون مع القطاع الخاص في حديث أدلى به يوم 25 يناير لوكالة "تاس" الروسية. وقال إن شركته تعول على أن تقدم لها "روس كوسموس" 4 مقاعد في مركبات " سويوز إم إس" المأهولة للقيام برحلات سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وأوضح الناطق أن المحادثات مع "روس كوسموس" لا تجري بشأن القيام برحلات فضائية سياحية فحسب بل لتحقيق المشاريع السياحية الفضائية في إطار البعثات الفضائية الفدرالية المخطط لها مسبقا.

فيما أشار الناطق إلى أن مركبات فضائية سياحية قيد التصنيع وبعد إتمام عملية إنتاجها ستمنحها تسميات وأرقام.

وقال الناطق إن المحادثات تجري حاليا مع شركات خاصة، بما فيها شركات أمريكية، بشأن بيع المقاعد في مركبات "سويوز" المأهولة. ولم يستبعد أن يقوم السياح الفضائيون برحلة فضائية سياحية في ديسمبر المقبل على متن مركبة "سويوز إم إس – 20".

يذكر أن الجانب الروسي بدأ عام 2001 التعاون مع شركة Space Adventures الأمريكية الخاصة في مجال إطلاق السياح إلى الفضاء. وقد زار نتيجة التعاون المذكور 7 سياح المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس