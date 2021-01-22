رصد ظواهر طبيعية نادرة من محطة الفضاء الدولية

رصدت الكاميرات المثبتة في المحطة الفضائية الدولية ظواهر طبيعية نادرة تسمى "elf" وظاهرة التيارات الزرقاء "blue jet".

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ويظهر في شريط الفيديو المنشور على موقع وكالة الفضاء الأوروبية في يوتوب توهج مفاجئ حاد على سطح الأرض، يليه ظهور عمود من الضوء الأزرق في الغلاف الجوي للأرض.

ووفقا لتوضيح الوكالة، هذا التوهج سببه ظاهرة تسمى "elf" ، التي تظهر في الجزء العلوي للغيوم الرعدية، ويمكن ان تنتشر عرضيا إلى مئات الكيلومترات.

وأما التيارات الزرقاء "blue jet"، فهي تيارات مضيئة تنبثق من مراكز الغيوم الرعدية . ويتلاشى وهجها تدريجيا على ارتفاع حوالي 50 كيلومترا.

وتشير الوكالة، إلى أن هاتين الظاهرتين نادرتان جدا وتستمران بضعة أجزاء من الثانية.

المصدر: نوفوستي