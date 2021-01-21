 
مباشر

حدث فلكي مثير هذه الليلة حيث يشهد اقتران المريخ وأورانوس بجانب القمر

الفضاء

حدث فلكي مثير هذه الليلة حيث يشهد اقتران المريخ وأورانوس بجانب القمر
Reuters Toby Melville
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plu6

أعلنت وكالة ناسا أن سماء الليل في 20 يناير، شهدت اقتران كوكبي المريخ وأورانوس، ما منح مراقبي النجوم فرصة نادرة لرؤية العملاق الجليدي البعيد.

واقترن المريخ القريب نسبيا  من الأرض، مع أورانوس البعيد، بعد ساعات قليلة من غروب الشمس، وكانا مرئيان بالعين المجردة.

إقرأ المزيد
هل تملك أقمار أورانوس محيطات سرية؟
هل تملك أقمار أورانوس محيطات سرية؟

ومن المعروف أن كوكب المريخ هو الكوكب التالي خلف الأرض في ترتيب تحديد النظام الشمسي، بينما أورانوس هو السابع.

ومع ذلك، فإن أورانوس هو عملاق حقيقي في النظام الشمسي ويمكن رؤيته في ليلة صافية عندما يتماشى مداره مع مدار الأرض.

ويقع أورانوس على بعد 2.9 مليار كيلومتر من الشمس ويستغرق 84 عاما لإكمال مداره حول النجم.

ويصطف الكوكب مع الأرض تقريبا مرة واحدة في السنة، وفي هذه المرة يمكن رؤيته وهو يسافر بجانب المريخ.

والمريخ، الذي له مدار مشابه للأرض، يسافر بالقرب من كوكبنا لعدة أشهر. ويشار إلى أن كلا الكوكبين (المريخ وأورانوس) مفصولان بمقدار 1.75 درجة فقط.

إقرأ المزيد
تحديد كوكب عملاق نشأ بين زحل وأورانوس طُرد من النظام الشمسي عندما كان فتيا
تحديد كوكب عملاق نشأ بين زحل وأورانوس طُرد من النظام الشمسي عندما كان فتيا

ولاكتشاف الكوكبين، انظر إلى السماء الجنوبية الغربية عند حلول الظلام. وفوق القمر، سترى "نجما" بلون أحمر، وهو في الواقع كوكب المريخ.

ومع تحرك القمر بعيدا عن المريخ، سيصبح الكوكب أكثر وضوحا نظرا لوجود تلوث ضوئي أقل بعيدا عن قمرنا.

وبتتبع كوكب المريخ إلى الجنوب، بعد بضع ساعات من مرور القمر، ستظهر نقطة خافتة أخرى، وهذه النقطة الباهتة هي أورانوس، وهو بعيد جدا عن أن تراه العين، لذا سيكون من المفيد استخدام المنظار.

ولحسن الحظ، فإن هذا الحدث سيكون مرئيا أيضا في 21 يناير، تقريبا في نفس الموقع.

وفي 22 يناير، ستبتعد الكواكب عن بعضها ببطء، وتفصل بينها درجتان تقريبا في سماء الليل.

المصدر: إكسبريس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا