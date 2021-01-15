إطالة عمر بعثة مسبار "جونو" الفضائية

قامت إدارة ناسا بإطالة بعثة مسبار "جونو" لغاية عام 2025 أو لموعد يعجز المسبار فيه عن أداء مهامه. جاء ذلك يوم 14 يناير على موقع مختبر الطاقة النفاثة التابع لـ ناسا.

يذكر أن الغاية من بعثة مسبار "جونو" هي دراسة حقل الجاذبية للمشتري والتأكد من صواب فرضية تفيد بوجود نواة صلبة لدى هذا الكوكب الغازي العملاق.

إقرأ المزيد

وقد انطلق المسبار إلى المشتري في أغسطس عام 2011 ليصل مدار العملاق الغازي في يوليو عام 2016.

وكان يفترض أن ينزل في منتصف أكتوبر عام 2016 إلى مدار منخفض للمشتري كي يبدأ بدراساته. إلا أن خبراء ناسا اكتشفوا قبل ذلك بقليل عطلا في عمل محركه الرئيس وقاموا بتأجيل المناورة، ثم ألغوها تماما خشية انفجار المسبار بعد تشغيل المحرك مرة أخرى.

لكن هذا القرار أطال في الوقت نفسه بعمر المسبار علما بأنه أدى إلى تباطؤ عملية جمع المعلومات العلمية. ثم قررت ناسا تمديد عمل المسبار لغاية يوليو عام 2021. وقام المسبار بسلسلة من المناورات التي مكنته من القفز عبر ظل المشتري والخروج منه نهاية عام 2019.

وأوكل خبراء ناسا إلى المسبار الآن مهمة دراسة أقمار المشتري آيو، أوروبا، جانيميد.

المصدر: تاس