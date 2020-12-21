العالم يشهد ظاهرة فلكية نادرة.. "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل

يشهد نصف الكرة الشمالي عرضا ضوئيا يحدث مرة واحدة في العمر، حيث سيقترن أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وكأنهما يلتقيان في حدث كوني يسميه علماء الفلك "الاقتران العظيم".

وتشهد الظاهرة تقاربا شبه تام بين مداري كوكبي المشترى وزحل ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي يوم الاثنين، وهو أقصر يوم في العام.

وستجعل هذه الظروف الكوكبين أقرب وأكثر بريقا من أي وقت مضى منذ 800 عام في حال كانت السماء صافية.

ويحدث اقتران الكوكبين مرة واحدة كل 20 عاما تقريبا، لكن المرة الأخيرة التي اقترب فيها المشترى وزحل بهذا الشكل كانت في عام 1623، ولم يكن الاقتران مرئيا من معظم أنحاء الأرض.

وحدث آخر اقتران كبير مرئي قبل فترة طويلة من التلسكوبات عام 1226 خلال بناء كاتدرائية نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية.

المصدر: وكالات