المحطة الفضائية الدولية تظهر لسكان روسيا حتى أوائل العام القادم

أعلن رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود- سفيرتشكوف أن سكان روسيا باتوا قادرين على رؤية المحطة الفضائية الدولية في سماء مدنهم اعتبارا من 20 ديسمير الجاري.

وأشار كود- سفيرتشكوف في صفحته على "إنستغرام" إلى أنه "واعتبارا من 20 ديسمبر الجاري وحتى الـ 6 من يناير المقبل، وفي معظم المناطق الروسية بات الناس قادرين على رؤية المحطة الفضائية الدولية في سماء مدنهم صباحا، حيث ستظهر لهم المحطة على شكل جسم صغير مضيء في السماء، والأمر الذي يساعد على ظهور المحطة هو أن الشمس تشرق في وقت متأخر في مناطق روسيا في مثل هذا الوقت من السنة".

ولمحبي رؤية المحطة من سكان روسيا قال الرائد: "أثناء ذهابك إلى العمل صباحا في الفترة المذكورة تأكد من النظر إلى السماء، من الصعب ألا تلاحظ أن المحطة تتحرك ببطء من الغرب إلى الشرق في السماء، هناك سنكون نحن..".

إقرأ المزيد

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي كود- سفيرتشكوف وسيرغي ريجيكوف، ورواد تابعون لناسا هم: كاثلين روبيينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، بالإضافة إلى الرائد التابع لوكالة أبحاث الفضاء اليابانية، سويشي نوجوتشي.

المصدر: فيستي