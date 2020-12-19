إطلاق صاروخ "سبيس إكس" إلى المدار يحمل قمر تجسس للبنتاغون

أعلنت شركة "سبيس إكس"، أن صاروخ "فالكون 9" أطلق بنجاح اليوم السبت إلى المدار حاملا القمر الصناعي السري "NROL-108" التابع لوكالة المخابرات الجوية الوطنية الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أنه "تم إطلاق الصاروخ المكون من ثلاث مراحل من مجمع الإطلاق في قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية".

ولم يتم الإبلاغ رسميا عن الغرض والمدار والحجم والخصائص الأخرى للقمر الصناعي الأمريكي، الذي يصل وزنه إلى 7 أطنان، فيما تؤكد مصادر مطلعة إلى أنه مخصص للاستخبارات الإلكترونية.

ونوهت الشركة إلى أن "المرحلة الأولى"، من صاروخ الإطلاق "فالكون 9"، يتم استخدامها للمرة الخامسة، وأنها ستنفذ هبوطا رأسيا متحكما به في موقع الإطلاق بعد 8 دقائق و15 ثانية من بداية العملية.

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على سفن الإنقاذ التابعة للشركة أن تلتقط بواسطة الشباك من المحيط الأطلسي لوحين للصاروخ، سيتم إسقاطهما بالمظلات".

المصدر: "إنترفاكس"