"سبيس أكس" تؤجل إطلاق قمر تجسس أمريكي ليوم واحد

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية تأجيل إطلاق القمر الصناعي السري "NROL-108" الخاص بمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي إلى المدار، بسبب مشاكل تم تحديدها في مركبة الإطلاق "فالكون 9".

وكان من المفترض أن يتم إطلاق الصاروخ المكون من ثلاث مراحل مساء اليوم الخميس، من مجمع الإطلاق في قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في فلوريدا، إلا أن المستشعرات سجلت في اللحظة الأخيرة، ضغطا متزايدا في خزان الأوكسجين السائل من المرحلة الثانية، فقررت الشركة إلغاء الإطلاق لمعالجة المشكلة.

ولم يتم الإعلان رسميا عن الغرض والمدار والحجم والخصائص الأخرى للقمر الصناعي الأمريكي السري.

ويزن القمر حوالي 5 أطنان، وهو مجهز بهوائي مكافئ ضخم يبلغ قطره أكثر من 100 متر، ووفقا للتقارير، فإن الجهاز التابع لمكتب الاستطلاع الوطني في البنتاغون، مخصص للاستطلاع الإلكتروني.

يذكر أن مركبة الإطلاق الثقيلة "Delta IV" التابعة لشركة "ULA"، وهي مشروع مشترك بين "Boeing" ولوكهيد مارتن، أطلقت في الأسبوع الماضي، لصالح البنتاغون والمخابرات الأمريكية، القمر الصناعي السري "NROL-44".

المصدر: "إنترفاكس"