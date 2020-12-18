كويكب بحجم طائرة يقترب من الأرض

أعلن خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كويكبا بحجم طائرة ركاب سيقترب من كوكب الأرض يوم 18 ديسمبر الجاري.

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ويشير الخبراء إلى أن قطر هذا الكويكب يتراوح بين 26 و52 مترا، وأقصر مسافة ستفصل مساره عن كوكب الأرض ستكون 6.97 مليون كيلومتر. وسوف يمر في هذه النقطة بسرعة 7.65 كيلومتر في الثانية.

يذكر، أنه في هذا اليوم أيضا، سيمر قرب كوكب الأرض كويكب آخر أصغر حجما، يتراوح قطره بين 5.3 و12 مترا. وأقصر مسافة تفصل مساره عن الأرض ستكون حوالي 791 ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي