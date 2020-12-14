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سكان بعض مناطق الأرض سيشاهدون "إكليل" الشمس أثناء الكسوف

الفضاء

سكان بعض مناطق الأرض سيشاهدون
Sputnik Vladimir Sergeev
كسوف الشمس
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سيشاهد سكان بعض مناطق الأرض مساء يوم الاثنين 14 ديسمبر "إكليل" الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف الكلي المتوقع للشمس.

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ووفقا لخبراء القبة السماوية في موسكو، من المتوقع أن تكون المرحلة القصوى خلال الفترة بين الساعة 19.00 - 19.25 بتوقيت موسكو. وارتباطا بموقع المشاهدة في أمريكا الجنوبية.

وسوف يرى كسوف الشمس في أمريكا الجنوبية وبولينيزيا والقارة القطبية الجنوبية وإفريقيا.

ويشير بيان القبة السماوية، إلى أنه من المنتظر في هذا اليوم اقتران نادر لكوكبين عملاقين- المشتري وزحل، الذي يحصل مرة واحدة كل مئة سنة "وكانت المرة الأخيرة التي اقترب الكوكبان من بعضهما جدا عام 794 وفي 4 مارس عام 1226".

وتقول فاينا روبلوفا، مديرة القبة السماوية، وستصل الأمطار النيزكية إلى ذروتها في ليلة 14 ديسمبر، ولكن لن يكون من السهل رؤيتها خاصة إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم. كما أن سكان المدن الكبيرة يصعب عليهم رؤية هذه الظاهرة بسبب الإضاءة التي تنير سماء هذه المدن.

المصدر: نوفوستي

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