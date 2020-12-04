كشف سر الجسم الغامض في مدار الأرض

حدد علماء مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مصدر الجسم الغامض الذي يدور في مدار حول الأرض.

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ووفقا للبيانات التي نشرها الخبراء عن نتائج مراقبتهم لهذا الجسم الغامض على الموقع الرسمي للوكالة، التي حصلوا عليها بواسطة تلسكوب يعمل بالأشعة تحت الحمراء في هاواي، هذا الجسم هو معجل المرحلة العليا لصاروخ Centaur الأمريكي الذي أطلق عام 1966 في إطار برنامج الهبوط على سطح القمر.

ويقول عالم الكواكب فيشنو ريدي، "لقد حاولنا الحصول على البيانات الطيفية عن معجل آخر لصاروخ Centaur، الذي بقي خلال سنوات طويلة يدور في مدار منخفض حول الأرض، لمعرفة ما إذا كانت تطابق طيف الجسم الغامض".

ويذكر أن هذا الجسم الغامض كان قد اكتشف في شهر سبتمبر الماضي ومنح الرمز 2020 SO، عندما وصل إلى مدار قريب من الأرض، على ارتفاع 50.4 ألف كيلومتر.

ويتوقع الخبراء بقاء هذا الجسم في مجال تأثير الجاذبية الأرضية، إلى أن ينتقل إلى مدار آخر حول الشمس في شهر مارس عام 2021.

المصدر: نوفوستي