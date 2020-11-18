اليابان ستطلق قمرا صناعيا لتخليص مدارات الأرض من النفايات الفضائية

أكدت وسائل إعلام يابانية أن بلادها تخطط لإطلاق قمر صناعي في مارس المقبل، مهمته تخليص مدارات الأرض من النفايات الفضائية.

وتبعا لموقع Kyodo فإن "شركة Astroscale Holdings اليابانية تنوي إرسال القمر المذكور إلى الفضاء في مارس المقبل معتمدة على صاروخ روسي من نوع سويوز سيتم إطلاقه من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان".

ويبلغ طول الهيكل الأساسي للقمر تبعا للمعلومات المتوفرة 6 أمتار، أما عرضه مع وحدات توليد الطاقة الجانبية فيبلغ 11 مترا، ووزنه 175 كلغ، وستعتمد آلية عمله على ألواح مغناطيسية خاصة لاجتذاب الحطام الفضائي، وبعد أن يجمع الكمية المطلوبة منه من الحطام سيتوجه معها إلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق مع حمولته.

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وكانت اليابان قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل على مشاريع أقمار صناعية متطورة لتخليص مدارات الأرض مما يسمى بالنفايات الفضائية، وأوضحت أن لديها خططا لتطوير قمر صناعي يمكنه استعمال أشعة الليزر لتدمير الحطام الفضائي وبقايا الصواريخ المتواجدة في الفضاء، وأن هذا القمر سيكون نتاج تعاون ما بين الوكالة اليابانية الوطنية لاستكشاف الفضاء وبين شركة SKY Perfect JSAT وبالاشتراك مع المعهد الوطني الياباني للعلوم، ومن المخطط أن يعمل القمر في مدارات الأرض مدة 3 سنوات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء اليابانيين سيتمكنون من الانتهاء من تطوير القمر المذكور في غضون ثلاث سنوات.

المصدر: فيستي