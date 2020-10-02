اليابان تعزز منظومتها الفضائية بقمر صناعي متطور

أعلنت قناة "NHK" التلفزيونية أن اليابان تخطط لإطلاق قمر صناعي جديد سينسق الاتصالات بين أقمارها في الفضاء.

وتبعا للقناة فإن "القمر الجديد الذي سيطلق نهاية الشهر الجاري سيحل محل قمر كوداما الياباني الذي عمل في مدارات الأرض 15 عاما، وسيعزز قدرات المنظومة الفضائية اليابانية".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القمر من المفترض أن يطلق إلى مدارات الأرض في 29 أكتوبر الجاري، باستخدام صاروخ ياباني ثقيل من نوع H-2A، وأن عملية الإطلاق ستجرى من مركز تانيغاشيما الفضائي.

ومن المفترض أن يعمل هذا القمر تبعا لقناة "NHK" في مدار ثابت حول الأرض على ارتفاع 30 ألف كلم، وأن تشمل مهماته جمع المعلومات والبيانات من الأقمار الصناعية اليابانية الموجودة في الفضاء وإرسال هذه البيانات إلى المحطات الأرضية.

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وقبل تشغيل هذا القمر من المخطط أن تجري وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تجارب لنقل واستقبال أحجام كبيرة من البيانات من وإلى الأقمار الصناعية بالاعتماد على تقنيات طورتها حديثا.

وتسعى اليابان في السنوات الأخيرة إلى تطوير منظومتها الفضائية بشكل ملحوظ، وتعمل على تطوير العديد من التقنيات لهذا الغرض، ومنذ مدة أعلنت أنها تعمل على تطوير قمر صناعي خاص من شأنه تدمير النفايات الفضائية بالاعتماد على أشعة الليزر.

المصدر: فيستي