اليابان تعتزم إنتاج الوقود الهيدروجيني في القمر

تنوي الوكالة اليابانية للدراسات الجوية والفضائية أن تنشئ بحلول عام 2035 في القمر مصنعا سينتج الوقود الهيدروجيني. حسبما أفادت يوم 28 سبتمبر وكالة Kyodo اليابانية للأنباء.

أفادت بذلك يوم 28 سبتمبر وكالة Kyodo اليابانية للأنباء.

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وأوضحت أن المصنع يتوقع أن ينشأ في منطقة القطب الجنوبي للقمر التي يفترض أن تحتوي على احتياطيات الجليد المائي الذي سيستخرج منه ماء الشرب وكذلك الأوكسيجين والهيدروجين.

ويمكن استخدام الهيدروجين أيضا كوقود في روفرات تسير على سطح القمر وكذلك في صواريخ تنقل البشر والحمولة المفيدة من مدار القمر إلى سطحه ذهابا وإيابا.

وأظهرت الحسابات الأولية أن ذلك سيتطلب كمية ماء تتراوح بين 21 و37 طنا.

وقالت الوكالة الفضائية اليابانية إن الغاية من إنشاء المصنع هي التخفيض من النفقات اللازمة لنقل الوقود من الأرض إلى القمر. وعلاوة على ذلك فإن تحقيق المشروع سيسمح بتسريع عملية استصلاح القمر.

يذكر أن اليابان أعلنت العام الماضي عن قرارها بالانضمام إلى البرنامج القمري لـ ناسا ووقعت معها اتفاقية التعاون في مجال دراسة القمر.

والمقصود بالأمر هو التعاون في مجال نقل الأجهزة والمعدات إلى القمر وتبادل المعلومات عن خصوصيات سطح القمر والتصميم المشترك للروفر القمري وإرسال رواد الفضاء اليابانيين إلى القمر.

المصدر: تاس