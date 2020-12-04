7 رواد ينضمون إلى فريق الفضاء الروسي

انضم إلى فريق رواد الفضاء الروس 7 من أصل 8 رواد فضاء روس تم ترشيحهم سابقا .

وذلك بعد أن تلقوا دورة التدريب في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء (مدينة النجوم).

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جاء ذلك في بيان نشرته الأربعاء 2 ديسمبر مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأفاد البيان بانعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التي اختبرت رواد الفضاء الـ7 بوريسوف، غوربونوف، غريبينكين، زوبريتسكي، ميكايف، بيسكوف، بلاتونوف ومنحتهم شهادة التخرج في مركز "غاغارين".

وتفضل بطل روسيا ورائد الفضاء الروسي، يوري مالينتشينكو، بتوزيع الشهادات على رواد الفضاء الجدد.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت عام 2017 عن تجنيد الدفعة الـ17 لرواد الفضاء الروس. وكان الترشيح مفتوحا حيث قبلت اللجنة طلبات من المواطنين الروس المرشحين الذين لم يتجاوز عمرهم 35 عاما. وبلغ عدد المرشحين آنذاك 420 مرشحا قدموا طلبات بالانضمام إلى فريق رواد الفضاء.

وكشفت لجنة الترشيح في أغسطس عام 2018 عن قائمة قصيرة للمرشحين.

وأعاد البيان إلى الأذهان أن رواد الفضاء السبعة الجدد سيتم إعدادهم للقيام برحلات فضائية بعيدة المدى ضمنا.

المصدر: تاس