بورتوريكو..انهيار تلسكوب "اريسيبو" اللاسلكي العملاق

أعلن يوري كوفاليوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، رئيس برنامج "Radioastron"، أن "اريسيبو" أحد أكبر المراصد الفلكية قد انهار نتيجة سقوط هوائي التغذية.

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وكتب كوفاليوف في موقعه بشبكة "فيس بوك"، "اريسيبو: سقطت المنصة".

وتنشر في نفس الوقت، العديد من الصور المختلفة في شبكات التواصل الاجتماعي تبين فقدان هوائي التغذية، الذي كان مثبتا فوق المرآة بحبال خاصة. وكان الحبل الرئيسي قد انقطع في شهر نوفمبر المنصرم مسببا أضرارا للتلسكوب. وسبق ذلك في شهر أغسطس انقطاع أحد الحبال المساعدة.

ونتيجة لذلك توقفت العمليات العلمية، وتقرر بعد حادثة نوفمبر تفكيك التلسكوب، الذي عمل على مدى 57 سنة، خوفا من تلفه التام.

ويعتبر تلسكوب "اريسيبو" أحد أكبر التلسكوبات اللاسلكية على الأرض ويبلغ قطر مرآته العاكسة 304.8 متر. ويستخدم لدراسات علم الفلك اللاسلكي والفيزياء الفلكية ومراقبة الأجسام في المنظومة الشمسية. وتم في عام 1974 ، إرسال رسالة راديو مشفرة من هذا التلسكوب في اتجاه العنقود النجمي M13 إلى الحضارات الخارجية.

المصدر: نوفوستي