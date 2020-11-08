انقطاع كابل تلسكوب مرصد "أريسيبو" للمرة الثانية منذ أغسطس

قالت جامعة فلوريدا المركزية، إن مرصد "أريسيبو" أحد أكبر المراصد الفلكية في العالم والمنصوب في بورتوريكو، قد تعرض للضرر مرة ثانية خلال عام بسبب انقطاع الكابل المثبت لمرآته.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة: "الكابل الرئيسي الذي يثبت مرآة مرصد أريسيبو انقطع يوم الجمعة في الساعة 19.39 بتوقيت بورتوريكو".

وأشار البيان، إلى أن الكابل سقط بعد انقطاعه وتسبب بأضرار إضافية لحقت بمرآة التلسكوب والكابلات الأخرى.

ويعتقد الخبراء أن القطع الأخير، كان بسبب الضغط الإضافي على هذا الكابل في أعقاب حادث الكابل الأول الصيف الماضي.

وفي أغسطس، انقطع الكابل الإضافي وترك فجوة عمقها 30 مترا في مرآة التلسكوب العاكسة وتوقفت المتابعة العلمية بواسطته ولم تبدأ عملية الإصلاح بعد.

و"أريسيبو"، هو أحد أكبر التلسكوبات الراديوية في العالم ويبلغ قطر مرآته 304.8 متر.

ويتم استخدامه للدراسات في علم الفلك الراديوي، وفيزياء الغلاف الجوي، والمراقبة الرادارية لمختلف الأجسام في النظام الشمسي.

المصدر: نوفوستي





