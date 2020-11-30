مسبار صيني يصل مدار القمر ويستعد للهبوط على سطحه

وصل مسبار "تشانغ إه – 5" الصيني بنجاح السبت 28 نوفمبر الجاري مدار القمر ويتهيأ الآن للهبوط على سطحه ليعود بعد ذلك إلى الأرض بعينات من صخوره.

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أفادت بذلك الإدارة الفضائية الصينية وقالت إن المسبار دخل الساعة 20.58 يوم 28 نوفمبر بتوقيت بكين مدار القمر بعد أن تباطأ سيره على ارتفاع 400 كيلومتر من سطح القمر وفصل محركاته. أما مهمته اللاحقة فتنحصر في الهبوط على سطح القمر برفق بتأثير جاذبيته.

يذكر أن صاروخ "تشانجين – 5" أطلق الثلاثاء 24 نوفمبر مسبار " تشانغ إه – 5" القمري الصيني الذي يجب أن يعود بعد 3 أسابيع إلى الأرض بعينات تربة القمر.

وسيهبط المسبار قبل ذلك يوم 2 ديسمبر على سطح القمر حيث سيبدأ بحفر تربته ليجمع عينات من الصخور. ويتوقع أن يجمع المسبار نحو كيلوغرامين منها ليدرسها الخبراء الصينيون استعدادا لإنشاء قاعدة علمية قمرية.

المصدر: تاس