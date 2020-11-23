كبسولة تابعة لمسبار "هايابوسا" تهبط مطلع ديسمبر على الأرض في جنوب أستراليا

يقترب مسبار" هايابوسا- 2" الياباني من مدار الأرض ليُسقط نحو كوكبنا يوم 6 ديسمبر كبسولة تحمل عينات من صخور كويكب ريوغو وستهبط في ميدان "وومر" التجريبي الواقع في جنوب أستراليا.

أفاد بذلك السبت 21 نوفمبر ناطق باسم وكالة الدراسات الجوية والفضائية اليابانية وقال إن بعثة مسبار"هايابوسا- 2" لن تنتهي، إذ أنه سيزور، حسب العلماء اليابانيين، كوكب 1998 KY26 الصغير وستستغرق رحلة المسبار الفضائية إليه 10 أعوام.

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وقال العلماء اليابانيون إن مسبارهم لن يقترب من الكويكب فحسب بل وسيصور سطحه ويقصفه بمنارة لاسلكية يحملها على متنه.

يذكر أن مسبار "هايابوسا – 2" غادر الخريف الماضي مدار كويكب ريوغو الذي درس سطحه منذ يونيو عام 2018. وسيبلغ المسبار مدار الأرض مطلع العام الجاري ليُسقط كبسولة تحمل إلى كوكبناعينات المادة البدائية للمنظومة الشمسية.

وتدل الحسابات التي أجراها العلماء اليابانيون والأستراليون على أن الكبسولة قد تسقط على الأرض في منطقة ميدان "وومر" التجريبي بجنوب أستراليا.

يذكر أن مسبار "هايابوسا – 2" هبط منذ يونيو عام 2018 مرتين على سطح الكويكب وقصفه بقذيفة نحاسية ليخلق حفرة على سطحه، ثم جمع فيها عينات من التربة.

ويرى العلماء اليابانيون أن عينات تربة الكويكب التي ينقلها "هايابوسا – 2" إلى الأرض لها قيمة علمية بالغة لإدراك كيفية تشكل منظومتنا الشمسية.

المصدر: تاس