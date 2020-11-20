نجاح اختبار مظلات مسبار "إكزومارس"

تكللت بنجاح اختبارات نسخة جديدة لمظلات منصة الهبوط الروسية "كازاتشوك" وروفر "فرانكلين روزاليند" الأوروبي التابعة لبعثة "أكزومارس" التي يتوقع أن تنطلق إلى المريخ عام 2022.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للوكالة الفضائية الأوروبية.

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وقد تم، حسب الوكالة، إسقاط حمولة تحاكي المنصة والروفير من ارتفاع 29 كيلومترا فوق سطح الأرض. وأسفرت التجربة عن فتح المظلات على ارتفاع محدد له. ونقلت الوكالة عن أحد مديري برنامج "إكزومارس" فرانسوا سبوتو، قوله إن الهبوط على سطح المريخ يعتبر مهمة في غاية الصعوبة. ولا يسمح بارتكاب أخطاء. وقد تقدمنا في حل تلك المشكلة إلى حد بعيد".

جدير بالذكر أن مشروع "إكزومارس" يتكون من مرحلتين. وقد تحقق أولهما بإرسال عام 2016 مسبار إلى مدار المريخ. وحقق المسبار اكتشافات مثيرة عديدة متعلقة بمواصفات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

أما المرحلة الثانية للمشروع فكان يفترض تحقيقها عام 2018، ثم تأجل إطلاق منصة الهبوط الروسية والروفر الأوروبي إلى عام 2020 ، ثم إلى عام 2022 لسبب انتشار وباء كورونا في العالم.

وسيتم إطلاق المسبار إلى المريخ عام 2022 بواسطة صاروخ "بروتون" الروسي من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

المصدر: تاس