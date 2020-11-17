خلل في محرك أوكراني الصنع يتسبب بفشل إطلاق صاروخ "فيغا" الأوروبي

يمكن أن يتسبب خلل في محرك أوكراني الصنع بفشل إطلاق صاروخ "فيغا" الأوروبي. صرح بذلك لوكالة "نوفوستي" الروسية مصدر في الصناعة الفضائية الروسية .

وكان ناطق باسم شركة Arianespace الأوروبية قد أعلن في وقت سابق أن صاروخ "فيغا" الأوروبي انحرف عن مساره بعد 8 دقائق من إطلاقه وذلك عند تشغيل محرك مرحلته الرابعة، ما أدى إلى عدم إيصال قمر SEOSAT-Ingenio الإسباني لاستشعار الأرض عن بعد وقمر TARANIS الفرنسي العلمي إلى مدار الأرض.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن المرحلة الرابعة لصاروخ "فيغا" نصب فيها محرك "إر دي – 843" أوكراني الصنع. ويدرس الخبراء في الوكالة الفضائية الأوروبية حاليا أسباب فشل إطلاق الصاروخ ولا يستبعدون أن يتسبب خلل في المحرك الأوكراني الذي نصب في مرحلة الصاروخ الرابعة بانحرافه عن المسار المعين له وعدم إيصال القمرين الصناعيين الفرنسي والإسباني إلى مدار الأرض.

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إقالة رئيس الوكالة الفضائية الأوكرانية دون أن تذكر سبب الاستقالة.

المصدر: نوفوستي