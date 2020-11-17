الصين تطلق مسبارا جديدا إلى القمر

تعتزم الصين أن تطلق نهاية نوفمبر الجاري إلى القمر مسبار "تشانغ إه– 5" الذي يتوقع أن يهبط على سطح القمر ويجمع عينات من التربة ويعيدها إلى الأرض لاحقا.

أفادت بذلك الثلاثاء 17 نوفمبر المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات وقالت إن المسبار سيطلقه صاروخ CZ-5 من مطار "وينجان" الفضائي في جنوب الصين. وأضافت أن الصاروخ المذكور قد نصب يوم الثلاثاء على منصة إطلاقه.

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وجاء في بيان نشرته المؤسسة إن "تشانغ إه – 5" سيصبح من أكثر بعثة فضائية تعقيدا حققتها في تاريخها. وعلاوة على ذلك فإن البعثة الفضائية ستصبح أول رحلة فضائية إلى القمر على مدى 40 عاما ماضيا أسفرت عن نقل عينات التربة القمرية إلى الأرض.

وأعادت المؤسسة إلى الأذهان أن وزن المسبار القمري بلغ 8.2 طن ويتكون من 4 أقسام مخصصة للوصول إلى مدار القمر والهبوط على سطحه والإقلاع منه والعودة إلى الأرض.

يذكر أنه كان يخطط أولا لإطلاق المسبار عام 2017 ، ثم تأجل تحقيق البعثة القمرية بضع مرات.

المصدر: تاس