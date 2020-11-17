نجاح التحام "دراغون" المأهولة بالمحطة الفضائية الدولية

التحمت مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة أوتوماتيكيا الساعة 07.01 يوم 17 نوفمبر بتوقيت موسكو بالمحطة الفضائية الدولية .

وذلك بعد أن أطلقها من رأس كانافيرال صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الساعة 03.27 الاثنين 16 نوفمبر بتوقيت موسكو.

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وقد أكد طاقم المركبة نجاح عملية الالتحام وقالوا إنهم يتأكدون في الوقت الراهن من إحكام إغلاق وحدة الالتحام لعدم تسريب الهواء من المركبة.

ويضم طاقم المركبة الفضائية الأمريكيين مايكل هوبكنس، فيكتور غلوفر، شانون واكر والياباني سويتي نوغوتي.

ويتوقع أن يقضي رواد الفضاء 6 أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية بعد أن ينضموا إلى طاقم المحطة الفضائية الذي يضم الروسيين، سيرغي ريجيكوف، سيرغي كود سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبنز.

المصدر: تاس