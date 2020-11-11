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تأجيل إطلاق قمر تجسس أمريكي

الفضاء

تأجيل إطلاق قمر تجسس أمريكي
Reuters
صورة أرشيفية
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أجلت شركة ULA الأمريكية إطلاق صاروخ "أطلس – V" الحامل للقمر الصناعي السري التابع لإدارة الاستطلاع الفضائي العسكري الأمريكية.

وتم تأجيل إطلاق الصاروخ المزمع الأربعاء 11 إلى الخميس 12 نوفمبر الجاري. جاء ذلك على موقع الشركة الرسمي الذي قال إن إطلاق الصاروخ تأجل لظروف الطقس السيئة المتعلقة بإعصار "إيتا".

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يذكر أن إطلاق الصاروخ كان قد تأجل في وقت سابق لأسباب تقنية وبصورة خاصة لسبب اكتشاف خلل في نظام مراقبة مواصفات البيئة.

وأوضح الموقع أن الصاروخ يتوقع أن يطلق الساعة 17.18 يوم 12 نوفمبر بتوقيت الشاطئ الأمريكي الشرقي ( الساعة 01.18 يوم 13 نوفمبر بتوقيت موسكو).

المصدر: تاس

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