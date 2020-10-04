تسليم إدارة "أفق-16" إلى وحدة الاستطلاع بالجيش الإسرائيلي

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه تم تسليم إدارة القمر الصناعي من الجيل الجديد "أفق-16"إلى وحدة استطلاع الجيش رقم 9900.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الدفاع وشركة الطيران الإسرائيلية، نقلتا السيطرة على القمر الصناعي أفق -16، إلى وحدة الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأشار البيان، إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من الإطلاق الناجح للقمر الصناعي، تم الانتهاء من الاختبار والتحضير للتشغيل.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة الطيران الإسرائيلية، عن استلام الصور الأولى القمر الصناعي من الجيل الجديد "أفق-16".

ويعمل برنامج الأقمار الصناعية الإسرائيلي، منذ أكثر من 30 عاما. ودخل قمر التجسس السابق "أفق-16"، الخدمة في عام 2016.

وتم إطلاق أول قمر صناعي إسرائيلي "أفق-1"، في عام 1988، وبذلك أصبحت إسرائيل سابع دولة في العالم تمكنت من نقل جهازها الفضائي إلى المدار.

المصدر: نوفوستي







