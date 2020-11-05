روسيا تعلن عن موعد اختبار أنظمة الإنقاذ لمركبتها القمرية

أعلن كبير المصممين في معهد موسكو التقني، يوري سولومونوف، أن اختبارات منظومات الإنقاذ المخصصة لمركبة "أوريول" الفضائية الروسية ستبدأ عام 2023.

وفي مقابلة أجراها مع الصحافة مؤخرا قال سولومونوف: "يجري العمل حاليا على تحضير ما يسمى بالوحدة الصاروخية المخصصة لأنظمة الإنقاذ التي ستعمل في مركبة أوريول الفضائية الروسية، ومن المفترض أن تخضع هذه التقنيات للاختبار عام 2023، العمل في هذا المجال يجري على قدم وساق، وتم تخصيص الأموال لهذا الغرض.. نظام الإنقاذ الجديد الذي سيثبت على هذه المركبة سيكون معقدا للغاية من الناخية التقنية".

وأضاف "أنظمة الإنقاذ على مركبات سويوز الفضائية الحالية مهمتها إبعاد المركبة وتحويل مسارها عن الصاروخ في حالات الطوارئ، هذه الأنظمة تتألف من ذراع ومحرك صاروخي ومثبتات شبكية تجعل عملية انفصال المركبة عن الصاروخ سهلة أثناء الطيران.. الأنظمة التي ستركب على مركبة أوريول ستكون أكثر تعقيدا، وستثبت المحركات فيها على الذراع مباشرة، وستضم محركين واحد أساسي وآخر مساعد".

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وتطور روسيا مركبة "أوريول" في إطار برنامجها الفضائي المخصص للرحلات المستقبلية إلى القمر ومداره، ويمكن لهذه المركبة تبعا للمعلومات المتوفرة العمل والتحليق في الفضاء لمدة 30 يواما، ومن المفترض أن تطلقها روسيا في أول رحلة اختبارية بعد 3 أعوام تقريبا.

المصدر: سلاح روسيا