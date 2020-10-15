ناسا تعمل على جعل محطتها القمرية صالحة لاستقبال مركبة "أوريول" الروسية

أعلن رئيس ناسا، جيمس برايدنستاين أن الولايات المتحدة تتمنى أن تتوفر لدى مركبة "أوريول" الروسية المأهولة فرصة للالتحام بالمحطة القمرية الأمريكية التي تنوي إنشاءها في مدار القمر.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر عقده الثلاثاء للصحفيين الأجانب.

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وأوضح أن المحطة القمرية الأمريكية من شأنها أن تصبح رأس جسر للقيام ببعثات فضائية إلى القمر وكواكب أخرى.

وقال إن الجانب الأمريكي يعمل على إعداد معايير عامة في مجال الالتحام والملاحة الفضائية وغيرها وجعلها مفتوحة لكل من يشارك في المشروع القمري الأمريكي.

ومن جهة أخرى فإن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أعلن في كلمة ألقاها في مؤتمر أونلاين الفضائي الـ71 بأن روسيا لا تمنع الجانب الأمريكي من تصنيع وحدة التحام من شأنها أن تضمن التحام مركبة "أوريول" الفضائية القمرية الروسية بالمحطة القمرية المدارية الأمريكية. ومضى قائلا إن الجانب الروسي يريد نقل خبرة التحام المركبات الروسية والأمريكية بالمحطة الفضائية الدولية إلى المحطة القمرية الأمريكية التي يمكن أن تلتحم بها مركبات فضائية روسية.

فيما قال، روغوزين، إن "روس كوسموس" غير جاهزة للمساهمة في المشروع القمري الأمريكي إلا بشرط امتلاك حقوق متكافئة مع ناسا.

المصدر: تاس