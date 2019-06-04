الولايات المتحدة تختار شركات خاصة لنقل الأجهزة العلمية إلى القمر

اختارت وكالة "ناسا" الأمريكية 3 شركات لتوكل إليها مهمة نقل الأجهزة العلمية والتكنولوجية إلى القمر.

وذلك قبل هبوط رواد الفضاء الأمريكيين عام 2024 على سطح القمر.

وجاء على موقع "ناسا" أن الوكالة ستخصص لشركة Astrobotic من بتسبورغ بولاية بنسلفانيا 79.5 مليون دولار للقيام بـ14 رحلة فضائية إلى ما يسمى بحفرة "بحيرة الموت" الواقعة في شمال شرق الجانب المرئي للقمر بحلول يوليو عام 2021.

إقرأ المزيد

أما شركة Intuitive Machines من ولاية تكساس فستتلقى 77 مليون دولار للقيام بـ5 رحلات فضائية ونقل الأجهزة إلى ما يسمى بـ"محيط العواصف" بحلول يوليو عام 2021. وستخصص "ناسا" 97 مليون دولار لشركة Orbit Beyond من ولاية نيوجرسي للقيام بـ4 رحلات فضائية إلى "بحر الأمطار" في القمر بحلول سبتمبر عام 2020 .

وقال مساعد رئيس إدارة البحوث العلمية في "ناسا"، توماس زاربوكن، "إن تلك المشاريع ستشكل منطلقا للشراكة بين الحكومة والشركات الخاصة التي ستقربنا من حل العديد من الألغاز العلمية في القمر والمنظومة الشمسية وخارجها".

يذكر أن "ناسا" أطلقت على برنامجها القمري تسمية Artemis . أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاتخذ قرارا برصد 1.6 مليار دولار، إضافة إلى أموال كان قد رصدها في وقت سابق لوكالة "ناسا" وبرنامجها القمري.

المصدر: تاس