روسيا تستعد لإطلاق رادارين فضائيين عسكريين

صرح مدير عام شركة "ماشينوسترويني" الروسية، ألكسندر ليونوف، بأن القمرين الصناعيين الراداريين الصغيرين من طراز "كوندور إف كا آ" سيطلقان عامي 2021 و2022 لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف أن شركته بصدد إنتاج الأقمار الصناعية من طراز "كوندور" على دفعات.

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وقال إن القمرين الصناعيين قد يطلقان من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية بواسطة صاروخ "سويوز- 2" الروسي الصنع.

يذكر أن القمر الصناعي الراداري من طراز " كوندور إف كا آ" المطور من شأنه أن يضمن مسحا راداريا لسطح الأرض ليلا ونهارا في كافة الظروف المناخية بدقة حتى متر واحد.

كما بمقدوره أن يلتقط صورا رادارية لقطعة أرض يبلغ عرضها 120 كيلومترا، الأمر الذي سيعزز بقوة القدرة الاستطلاعية للقوات المسلحة الروسية

المصدر: تاس