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اكتشاف جزيء عضوي غريب على قمر تيتان غير موجود على الأرض

الفضاء

اكتشاف جزيء عضوي غريب على قمر تيتان غير موجود على الأرض
NASA
القمر تيتان
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اكتشف علماء الفلك في الغلاف الجوي لتيتان، جزيئا نادرا جدا يتكون من ذرات الكربون والهيدروجين يسمى سيكلوبروبينيليدين، الذي لا يوجد منه على الأرض ولم يكتشف على كواكب أخرى.


وتفيد مجلة  The Astronomical Journal، بأن تيتان هو أكبر أقمار كوكب زحل، والجسم السماوي الوحيد باستثناء الأرض توجد المياه على سطحه بالحالة السائلة على شكل بحار وبحيرات، لذلك يعتقد العلماء باحتمال وجود حياة عليه.

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وللبحث عن الجزيئات العضوية في الغلاف الجوي لتيتان استخدم علماء الفلك برئاسة العالم كونور نيكسون من مركز جودارد للرحلات الفضائية التابع لناسا، التلسكوب اللاسلكي ALMA المثبت في صحراء أتاكاما في تشيلي، واكتشفوا في الطبقات العليا الرقيقة منه طيفا مركبا غير معروف وبعد مقارنته بقاعدة بيانات المركبات الكيميائية اتضح أنه الجزيء العضوي سيكلوبروبينيليدين C3H2، الذي يتم الحصول عليه على الأرض في المختبرات فقط، والذي لا يبقى حرا فترة طويلة لسرعة تفاعله مع الجزيئات الأخرى.

ويهتم العلماء بهذا المركب بصورة خاصة لأن جزيئاته ذات شكل حلقي تتكون من ثلاث ذرات كربون، وربما كانت اللبنة الأساسية للجزيئات العضوية الأكثر تعقيدا، التي أدت إلى ظهور الحياة على الأرض.

ويقول ألكسندر تيلين، عالم الأحياء الفلكية "إن الطبيعة الدورية لسيكلوبروبينيليدين، تفتح فرعا إضافيا في الكيمياء، يسمح بإنشاء جزيئات مهمة بيولوجيا".

ويضيف نيكسون، "تيتان فريد من نوعه في المنظومة الشمسية، فقد ثبت أنه كنز دفين من الجزيئات الجديدة. نحن ننظر لتيتان كمختبر حقيقي ، حيث يمكن رؤية كيمياء مشابهة لتلك التي كانت على الأرض القديمة عندما ولدت الحياة عليها".

المصدر: نوفوستي

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