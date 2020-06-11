تيتان يبتعد عن زحل أسرع 100 مرة مما كنا نعتقد

يبتعد قمر تيتان من كوكبه الحلقي زحل أسرع بنحو 100 مرة مما توقع العلماء سابقا.

ووفقا لدراسة جديدة، فإن أكبر قمر لزحل "ولد" بالقرب من الكوكب إلى حد ما، ولكن على مدار 4.5 مليار سنة، هاجر إلى حيث يدور حاليا، على بعد نحو 1.2 مليون كيلومتر من الكوكب. ويتوسع مدار قمر زحل بعيدا عن الكوكب بمعدل أسرع 100 مرة مما توقعه العلماء سابقا.

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وقال جيم فولر، الأستاذ المساعد في الفيزياء الفلكية النظرية في كالتيك والمؤلف المشارك في الدراسة الجديدة : "معظم الأعمال السابقة توقعت أن أقمارا مثل تيتان أو قمر المشتري كاليستو تشكلت على مسافة مدارية مشابهة لما نراه الآن، هذا يعني أن نظام أقمار زحل، وربما حلقاته، تشكلت وتطورت بشكل ديناميكي أكثر مما كان يعتقد في السابق".

وتمارس الأقمار قوة جاذبية صغيرة على الكواكب التي تدور حولها، ما يحدث تجاذبات على الكوكب. وهذا التفاعل هو ما يسبب المد والجزر في المحيطات هنا على الأرض. وعلى كوكبنا، يخلق الاحتكاك داخل الأرض من هذا السحب حرارة، مما يغير مجال الجاذبية للكوكب. وهذا يدفع القمر تدريجيا بعيدا عن الأرض، نحو 3.8 سم كل عام.

ويقوم تيتان بممارسة تجاذبات مماثلة على زحل، ولكن يعتقد أن الاحتكاك داخل الكوكب أضعف من هنا على الأرض بسبب التكوين الغازي للكوكب (مقارنة بالطبيعة الصخرية للأرض).

واقترح بحث سابق أن تيتان يتحرك بعيدا عن زحل بنحو 0.1 سم فقط في السنة. ولكن هذا العمل الجديد يشير إلى أن تيتان يتحرك بالفعل بعيدا عن كوكبه بمعدل ضخم يبلغ 11 سم كل عام.

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وفي هذا العمل، عمل فريقان من العلماء لقياس مدار تيتان على مدى 10 سنوات، حيث يستخدم كل فريق تقنية مختلفة.

وقالت فاليري ليني، إحدى المؤلفين الرئيسيين في الدراسة، في بيان: "باستخدام مجموعتين من البيانات المستقلة تماما، الفلكية والقياسية، وبطريقتين مختلفتين للتحليل، حصلنا على نتائج متوافقة تماما".

وتتوافق هذه النتائج أيضا مع النظرية التي اقترحها فولر في عام 2016، والتي قدرت أن هجرة تيتان إلى الخارج تحدث بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا سابقا. ووفقا لهذه النظرية، فإن تيتان "يضغط" على كوكب زحل بطريقة تجعل الكوكب يتذبذب، والطاقة من هذه التذبذبات ستجعل القمر يهاجر أسرع مما كان متوقعا في السابق.

المصدر: سبيس