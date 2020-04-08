كيف تبدو العمالقة الغازية عند النظر إليها من المريخ؟

كشفت إحدى الكاميرات الموجودة على متن مركبة المريخ التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، ما يبدو عليه أكبر عملاقي الغاز في النظام الشمسي، المشتري وزحل، من الكوكب الأحمر.

وتحلق مركبة "مارس إكسبرس" حول الكوكب الأحمر منذ عام 2003، ومن بين أدواتها المميزة، كاميرا Visual Monitoring Camera، التي تصنفها الوكالة على أنها "كاميرا ويب للمريخ".

The gas giants as seen from Mars!

As part of geometric calibrations, some days ago our @esamarswebcam on Mars Express observed Jupiter and Saturn in conjunction. This GIF of the observation shows the movement of the 2 planets (Jupiter moves faster because it is closer), pic.twitter.com/At5SmvbVrf — ESA Operations (@esaoperations) April 6, 2020

ولكن بينما تقضي الكاميرا معظم وقتها في النظر إلى الكوكب الأحمر، إلا أنها تلقي نظرة إلى الفضاء من حولها، من حين إلى آخر.

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وفي الآونة الأخيرة، كانت الأداة تفعل ذلك تماما، حيث أمر طاقم التحكم الأرضي بالمركبة الكاميرا بإجراء بعض عمليات المعايرات الهندسية (وهي مجموعة من عمليات القياس التي تتم تحت ظروف محددة باستخدام أجهزة وأدوات قياس مسندة الي المعايير القومية أو الدولية).

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "الهندسة الحالية للكاميرا جيدة، لكن الفريق يحاول الحصول على المزيد من صور السماء العميقة لتغطية أجهزة الاستشعار بشكل موحد وتقليل عدم اليقين".

وتتضمن الصورة التي نشرتها الوكالة للسماء العميقة صورا للارتباط بين المشتري وزحل. وقامت الوكالة بدمج الصور التي وقع التقاطها في 21 مارس و25 مارس للعملاقين الغازيين، لإنتاج صورة متحركة توضح كيفية رؤية مركبة الفضاء للكواكب من حولها. وتظهر الصورة أيضا أن المشتري يتحرك بسرعة أكبر من زحل، بسبب موقعه الأقرب إلى المريخ والمركبة الفضائية، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: سبيس