ناسا ترسل مسبارا إلى كويكب حديدي

تطلق ناسا عام 2022 مسبارا علميا إلى كويكب Psyche (آلهة الروح الإغريقية).

أعلنت ذلك مديرة البرنامج والبروفيسورة في جامعة أريزونا" الأمريكية ، ليندي ألكنس – تانتون، في مؤتمر صحفي إذاعي عقدته ناسا.

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وأشارت الخبيرة إلى أن قطر الكويكب يبلغ 225 كيلومترا. وشهدت نتائج الأرصاد الفلكية أنه يتكون أساسا من المعادن وأضافت أن Psyche يعد أكبر كويكب في حزام الكويكبات الذي يضم نحو مليوني جرم فضائي. ولم يسبق لمسابير ومحطات علمية فضائية أن اقتربت من كويكب Psyche المتألف من المعادن بصفته عالما جديدا بالنسبة إلى الفلكيين.

وسيصل المسبار الأمريكي الكويكب بحلول عام 2026 ليرصده طيلة عامين.

وقالت مديرة برنامج المسبار: "إننا نريد عددا أكبر من المعلومات عن مكونات الكويكب لنتأكد من صحة فرضية تفيد بأن Psyche عبارة عن جزء من نواة تابعة لجرم فضائي على الأرجح أكبر منه كان يتشكل في مراحل مبكرة لنشوء المنظومة الشمسية. وسندرس كذلك حفرا على سطحه لنقارنها بمثيلاتها على سطح كويكبات أخرى متكونة من الحجارة والجليد.

يذكر أن كويكب Psyche تم اكتشافه في 17 مارس عام 1852 من قبل الفلكي الإيطالي، أنيبالي هاسباريس. وأطلقت عليه تسمية Psyche نسبة إلى آلهة الروح الإغريقية. ويبعد مداره عن الشمس مسافة 2.6 وحدة فلكية، مع العلم أن وحدة فلكية واحدة تعادل المسافة بين الشمس والأرض.

المصدر: تاس