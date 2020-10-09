اكتشاف آثار ماء على كويكب "بينو"

وضع مسبار OSIRIS-Rex الأمريكي خارطة كاملة لسطح كويكب "بينو"ساعدت العلماء في اكتشاف موارد للمعادن الناشئة نتيجة سيلان تيارات الماء.

واكتشف آثار ماء في حفرة "نايتنغايل" التي سيهبط فيها المسبار نهاية أكتوبر الجاري.

وقد نشر العلماء خارطة سطح كويكب "بينو" في مجلة Science Advances العلمية الأمريكية.

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وقال العلماء في مقال نشرته المجلة:" لاحظنا في حفرة "نايتنغايل" أثناء تحليل الصور الفوتوغرافية شبكة من العروق الساطعة المليئة بالمعادن والتي تعرضت لتأثير الماء.

ويعني ذلك أن الكويكب شهد على مدى آلاف وربما ملايين الأعوام تيارات من الماء تسيل على سطحه.

يذكر أن مسبار OSIRIS-R انطلق في سبتمبر عام 2016 إلى كويكب بينو الذي اعتبره العلماء آنذاك من أهم المخاطر التي يمكن أن تهدد الأرض. ووصل المسبار إلى منطقة الكويكب في مطلع ديسمبر عام 2018.

وأظهرت المعلومات الأولى التي أرسلها المسبار إلى الأرض أن لون وشكل بينو يشبهان لون وشكل كويكب ريغو الذي كان مسبار هايابوسا – 2" الياباني يدرسه على مدى عامين ماضيين.

جدير بالذكر أن بينو هو كويكب صغير قريب من الأرض تم اكتشافه عام 2013. ويبلغ قطره 600 متر فقط.

وسيهبط مسبار OSIRIS-R على سطحه في منطقة حفرة "نايتنغايل" ليجمع عينات من تربته ويطلقها داخل كبسولة محكمة الإغلاق إلى الأرض. ويتوقع أن تسقط الكبسولة على الأرض عام 2023 في ولاية يوتا الأمريكية.

المصدر: تاس