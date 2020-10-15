روسيا تختبر العام المقبل أول روبوت للعمل خارج المحطة الفضائية الدولية

بدأ المهندسون الروس العمل على تصميم روبوت "تيليدرويد" الفضائي. ويتوقع أن ينتج أول نموذج تجريبي منه مطلع العام المقبل ليعمل في الفضاء المكشوف.

أما النصف الثاني لعام 2021 فسيشهد اختبار الروبوت خارج المحطة الفضائية الدولية.

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صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم شركة "تقنيات أندرويد" الروسية المصنعة للروبوت وأوضح أن المهندسين أعدوا مجسما للروبوت. أما نموذجه التجريبي الحديدي فسيظهر مطلع عام 2021.

وقال المدير التنفيذي للشركة، يفغيني دوزروف سيتم التحكم في الروبوت من المحطة الفضائية الدولية ومن الأرض على حد سواء.

فيما قدم رواد الفضاء الروس ملاحظاتهم بشأن المظهر الخارجي للروبوت والتي سيأخذها المهندسون عند إعداد نموذجه الجاهز الختامي. أما بزة الروبوت في الفضاء فيجري العمل على تصميمها بمشاركة رواد الفضاء.

يذكر أن المهندسين الروس صمموا في وقت سابق أول روبوت يدعى "فيودور" عمل لمدة قصيرة على متن المحطة الفضائية الدولية ثم عاد إلى الأرض.

المصدر: تاس