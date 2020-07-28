الروبوتات ستبني القاعدة الروسية على القمر

أعلن يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لمؤسسة "تقنية الأندرويد" التي صنعت الروبوت "فيودور"، أن الروبوتات سوف تستخدم على نطاق واسع في بناء القاعدة الروسية على القمر.



وقال دودوروف، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "إذا كان رواد الفضاء يقومون بجميع المهام على متن المحطة الفضائية الدولية، فإنهم على القمر لا يمكنهم العمل أكثر من أسبوع أو أسبوعين. لذلك ستقوم الروبوتات بخدمة البنى التحتية الفضائية، خلال فترة تبادل البعثات المأهولة، حيث سيقومون ببناء المساكن وأعمال أخرى".

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ووفقا له، سوف تجد الروبوتات المختلفة الشكل ما تقوم به من أعمال، "يجب أن تكون هذه الروبوتات مج سمة شبيه بالإنسان، أو مجمعات على عجلات، أو مزودة بأذرع، ويجب أن تكون جميع العمليات التي تقوم بها مؤتمتة قدر المستطاع".

ووفقا لبرنامج القمر الروسي، ستطلق المركبة "لونا-25" إلى القمر عام 2021 ، ثم تطلق المركبتان "لونا -26" و"لونا-27" في 2024 و2025 على التوالي، حيث ستقوم "لونا-27" باختيار موقع للقاعدة الروسية على سطح القمر، الذي من المقرر أن يهبط على سطحه أول رائد فضاء روسي عام 2030.

ويجري العمل حاليا في روسيا في إطار برنامج "Teledrod" إنتاج روبوت جديد مجسم من دون الأطراف السفلى، من المقرر إطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2024 وستكون مهمته العمل على السطح الخارجي للمحطة.

المصدر: نوفوستي