 
مباشر
عاجل
لافروف: لم نصف تركيا بالحليف الاستراتيجي المقرب بل هي شريك استراتيجي

استخدام فتائل القطن للبحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

استخدام فتائل القطن للبحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية
NASA
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxnf

طلب مركز إدارة الرحلات الفضائية من طاقم المحطة الدولية استخدام فتائل القطن في البحث عن مكان تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" الروسية.

إقرأ المزيد
تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية يتضاعف
تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية يتضاعف


وبناء على ذلك سيتم ليلا عزل قمرة وحدة "زفيزدا" التي اكتشف فيها تسرب الهواء، ومن أجل تحديد مكان التسرب وضع رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر كاميرتي GoPro، لتسجيل اتجاه حركة الفتائل القطنية في تيار الهواء الناتج عن التسرب.

وقال خبير المركز في حديثه إلى فاغنر، "حاولوا استخدام أجزاء من فتائل القطن الطبيعية وليس فتائل اصطناعية، لمنع التصاقها بجدران الوحدة".

إقرأ المزيد
انطلاق مركبة
انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة في أقصر رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية

ومن جانبه أعلن رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف، أن طاقم المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-17" يأخذ معه إلى المحطة الفضائية الدولية، أجهزة ومعدات جديدة لتحديد مكان تسرب الهواء بدقة عالية ومواد لاصقة محدثة لسد ثغرة تسرب الهواء من المحطة الفضائية الجديدة.

وقال، "نأخذ معنا معدات وأجهزة إضافية فائقة الدقة، تسمح بتحديد مكان تسرب الهواء المتزايد بدقة عالية. كما نحمل معنا مواد ترصيص لاصقة عالية الجودة، تسمح بسد ثغرة التسرب بإحكام وبصورة نهائية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا