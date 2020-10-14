استخدام فتائل القطن للبحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

طلب مركز إدارة الرحلات الفضائية من طاقم المحطة الدولية استخدام فتائل القطن في البحث عن مكان تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" الروسية.

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وبناء على ذلك سيتم ليلا عزل قمرة وحدة "زفيزدا" التي اكتشف فيها تسرب الهواء، ومن أجل تحديد مكان التسرب وضع رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر كاميرتي GoPro، لتسجيل اتجاه حركة الفتائل القطنية في تيار الهواء الناتج عن التسرب.

وقال خبير المركز في حديثه إلى فاغنر، "حاولوا استخدام أجزاء من فتائل القطن الطبيعية وليس فتائل اصطناعية، لمنع التصاقها بجدران الوحدة".

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ومن جانبه أعلن رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف، أن طاقم المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-17" يأخذ معه إلى المحطة الفضائية الدولية، أجهزة ومعدات جديدة لتحديد مكان تسرب الهواء بدقة عالية ومواد لاصقة محدثة لسد ثغرة تسرب الهواء من المحطة الفضائية الجديدة.

وقال، "نأخذ معنا معدات وأجهزة إضافية فائقة الدقة، تسمح بتحديد مكان تسرب الهواء المتزايد بدقة عالية. كما نحمل معنا مواد ترصيص لاصقة عالية الجودة، تسمح بسد ثغرة التسرب بإحكام وبصورة نهائية".



المصدر: نوفوستي