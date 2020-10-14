انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة في أقصر رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلقت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-17"، عند الساعة 08:45 صباحا حيث من المتوقع أن تنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال 3 ساعات و5 دقائق فقط للمرة الأولى في التاريخ.

وتقل المركبة التي انطلقت من مطار بايكانور الفضائي محمولة على صاروخ "سويوز 2.1 إيه"، رواد الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، من "روس كوسموس" والأمريكية كاثلين روبينس.

وتستخدم المركبة لأول مرة في التاريخ الخطة فائقة السرعة للوصول إلى المحطة عبر دورتين فحسب حول الكرة الأرضية، في رحلة مدتها 3 ساعات و5 دقائق.

وكان الرقم القياسي السابق للمركبات الفضائية المأهولة هو 6 ساعات تقريبا من خلال الرحلة التي بدأت منذ سبع سنوات عن طريق أربع دورات حول كوكب الأرض.

ولكن في 10 يوليو 2018 تمكنت "روس كوسموس" من كسر هذا الرقم القياسي من خلال إرسال شاحنة "بروغريس إم إس9"، التي تمكنت من الوصول عبر خطة فائقة السرعة إلى المحطة الفضائية الدولية بدورتين فحسب، وفي ظرف 3 ساعات.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها "روس كوسموس" مركبة فضائية وعلى متنها رواد الفضاء.

وكانت الرحلات في السابق (قبل 2013) تستخدم خطة من حوالي 30 دورة حول كوكب الأرض في رحلة تستغرق يومين.

المصدر: وكالات