تعطل أحد مراحيض محطة الفضاء الدولية

قال رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين، إن مرحاض وحدة "زفيزدا" الروسية في محطة الفضاء الدولية تعطل بعد الكشف عن تسرب هوائي.

وأشار إيفانيشين إلى وجود العطل خلال اتصاله مساء السبت بأخصائي مركز التحكم في المهام بمنطقة موسكو، مضيفا أن الرواد يستخدمون حاليا المرحاض الموجود في القسم الأمريكي من المحطة.

ويوجد حاليا مرحاضان روسيا الصنع على محطة الفضاء الدولية داخل وحدتي "زفيزدا" و"ترانكويليتي"، فضلا عن مرحاض آخر أمريكي تم إرساله في أكتوبر ومن المقرر تركيبه داخل وحدة "ترانكويليتي".

ويعمل الآن على متن محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي.

المصدر: "نوفوستي"