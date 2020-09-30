الإمارات تنوي إطلاق مسبار إلى القمر عام 2024

تعهد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تصبح بلاده رابع دولة في العالم تحقق هبوطا هادئا على سطح القمر.





وكتب نائب رئيس دولة الإمارات في "تويتر" ستطلق الدولة عام 2024 عربة سيطلق عليها اسم "راشد" تخليدا لذكرى أول أمير لدبي وأحد مؤسسي دولة الإمارات العربية المتحدة، للهبوط على سطح القمر.

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ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، سيكون وزن العربة القمرية حوالي 10 كيلوغرامات، تثبت عليها آلات تصوير فائقة الدقة وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء وأخرى مجهرية لفحص عينات التربة وأجهزة أخرى.

ولم يحدد مكان هبوط العربة ولا مدة عملها على سطح القمر، ولكن يجب أن نتذكر أن درجة الحرارة في ليل القمر تنخفض إلى ناقص 170 درجة مئوية، ولكي تتحمل العربة هذه الدرجة يجب أن تكون مزودة بجهاز تدفئة. ولكن استنادا إلى وزن العربة المعلن، فإنها لن تكون مزودة بمثل هذا الجهاز. وهذا يعني أنها لن تعمل أكثر من نهار قمري واحد (حوالي 15 يوما أرضيا).

ولم يذكر محمد بن راشد اسم الدولة التي ستقوم بإطلاق العربة "راشد" إلى القمر. ولكنه أعلن أن الشركة العربية للمهندسين الإماراتيين، ستقوم بتصميمها وصنعها بالكامل.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في حال نجاح العربة "راشد" في الهبوط الهادئ على سطح القمر، ستصبح دولة الإمارات رابع دولة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين تحقق هذا الأمر، حيث تحطمت سابقا العربة الهندية عند هبوطها على القمر ونفس المصير لحق بالعربة الإسرائيلية.

المصدر: فيستي. رو