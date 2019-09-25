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مباشر.. وصول أول رائد فضاء إماراتي بالإضافة إلى الرائدين الروسي والأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية

مباشر.. وصول أول رائد فضاء إماراتي بالإضافة إلى الرائدين الروسي والأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية

أخبار العالم العربي

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وصل أول رائد فضاء إماراتي بالإضافة إلى رائدين روسي وأمريكية، إلى محطة الفضاء الدولية عقب الالتحام مع مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية بنجاح.

وأوصلت المركبة إلى المحطة الدولية كلا من رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري.

وأطلق الصاروخ الذي حمل المركبة، الساعة 16:57 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، من مطار "بايكونور" الفضائي الواقع في كازاخستان.

ومن المقرر أن ينفذ طاقم المركبة أكثر من 50 تجربة علمية على متن المحطة الدولية.

المصدر: وكالات

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