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محمد بن زايد: صعود ابن الإمارات إلى المحطة الفضائية خطوة تاريخية

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد: صعود ابن الإمارات إلى المحطة الفضائية خطوة تاريخية
Sputnik Sergey mamontov
من اليسار إلى اليمين: رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكو، ورائدة الفضاء، جيسيكا مائير
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أعرب ولي عهد إمارة أبو ظبي الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بصعود أول رائد فضاء لبلاده إلى محطة الفضاء الدولية، مؤكدا أن الحدث يعتبر خطوة تاريخية للإمارات.

وكتب بن زايد في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن.. خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل.. ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن".

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وأطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، يوم الأربعاء، صاروخ Soyuz-FG الذي حمل مركبة على متنها 3 رواد إلى المحطة الفضائية، من بينهم الإماراتي، هزاع المنصوري، والتحمت المركبة بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.

المصدر: RT

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