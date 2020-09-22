شركات روسية تستأنف العمل لإنجاز برنامج OneWeb

استأنفت عملها كل الشركات الروسية المهتمة بتحقيق مشروع إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية .

وذلك بعد تعليق المشروع لإشهار الشركة البريطانية إفلاسها.

صرح بذلك، دميتري لوسكوتوف، مدير عام شركة "غلاف كوسموس" الروسية بصفتها فرعا لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وأفاد، لوسكوتوف" بأن شركته تلقت رسالة من شركائها في مؤسسة Arianespace الفرنسية عن جاهزيتها لإطلاق الأقمار الصناعية "وان ويب" للاتصالات والإنترنت السريع بواسطة الصواريخ الفضائية الروسية.

وتعول شركة "غلاف كوسموس" الروسية على أن تكون 36 قمرا صناعيا بريطانيا من طراز "وان ويب" جاهزة للإطلاق في ديسمبر المقبل من مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا. وأشار مدير عام الشركة إلى أن الجانب الروسي مستعد لاستئناف المشروع.

وأكد ، لوسكوتوف، الاثنين 21 سبتمبر المعلومات التي أفادت بأن شركة Arianespace الفرنسية تخطط لأن تطلق في أعوام 2020 – 2022 نحو 16 صاروخا روسيا حاملا للأقمار الصناعية البريطانية من مطاري "بايكونور" و" فوستوتشني" الفضائيين الروسيين ومطار "كورو" الفضائي في غوانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

يذكر أن شركة "وان ويب" البريطانية تمتلك في الوقت الراهن 74 قمرا صناعيا محلقا في مدار الأرض المنخفض. واضطرت الشركة في مارس الماضي لتقديم طلب استقالة بسبب رفض شركة SoftBank اليابانية الاستثمار في المشروع.

المصدر: تاس