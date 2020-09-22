ناسا تدخل تعديلات في برنامجها القمري

كشفت ناسا الاثنين 21 سبتمبر خطة معدلة خاصة بتحقيق برنامجها القمري Artemis.

ويقضي البرنامج الآن بأن يطلق العام 2021 الصاروخ فائق الثقل مركبة "أوريون" غير المأهولة إلى مدار القمر لتعود إلى الأرض لاحقا. أما تحليق مركبة "أوريون" المأهولة إلى مدار القمر فيخطط له بحلول عام 2023. وفيما يتعلق بموعد هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر فلم تطرأ عليه تعديلات وهو مزمع عام 2024.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك رئيس ناسا جيم برايدنستاين، في مؤتمر هاتفي عقده للصحفيين.

وقال إن "العمل على تنفيذ كل مكونات البرنامج القمري الأمريكي اللازمة لنجاح الهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024 يجري على قدم وساق، وإننا نمضي قدما إلى تحقيق هدفنا".

يذكر أنه كان يفترض أولا البدء في تحقيق برنامج Artemis نهاية العام الجاري بإطلاق مركبة غير مأهولة إلى مدار القمر. إلا أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة والعالم أجبر ناسا، حسب برايدنستاين، على تأجيل موعد إطلاق الصاروخ فائق الثقل إلى عام 2021.

المصدر: تاس