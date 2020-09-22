"ناسا" تعرض نسخة محدثة لبرنامجها الخاص باستكشاف القمر

عرضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، الاثنين، نسخة محدثة لبرنامجها "Artemis" الخاص باستكشاف القمر.

وأوضحت "ناسا"، في بيان، أنه سيتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل، ومن المتوقع تنفيذ المرحلة الأولى "Artemis" 1 عام 2021 حيث ستتمثل في إرسال مركبة "Orion" عبر صاروخ من نوع "SLS" لتنفذ تحليقا دون طيار حول القمر للتأكد من القدرات على ضمان ظروف الحياة وثبوت الاتصال، وستكمن المرحلة الثانية "Artemis 2" في تنفيذ رحلة مماثلة عام 2023 لكن مع طاقم رواد فضاء على متن المركبة، على أن يتم نزول رواد فضاء على القمر عام 2024 ضمن المرحلة الثالثة "Artemis 3".

وشددت "ناسا" في بيانها على أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تشمل هبوط أول امرأة في التاريخ على سطح الأرض.

وقال مدير "ناسا"، جيمس برايدنستاين، في تصريح صحفي: "كل العناصر التي نحتاج إليها من أجل تنفيذ هبوط ناجح على القمر عام 2024 تقع حاليا قيد التنفيذ، ونسير بشكل سريع نحو تحقيق هذا الهدف".

وأجلت بالتالي "ناسا" رسميا تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامجها حيث كان من المقرر أن تتما مبدئيا في 2020 و2022، لكن تم إرجاؤهما، حسب ما قالته الإدارة سابقا، بسبب مماطلة في إنتاج الصاروخ الحامل "SLS" جراء جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات