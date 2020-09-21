سكان روسيا سيتمكنون من رؤية المحطة الفضائية الدولية ليلا على مدار 20 يوما

أفاد ممثل شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، عبر قناته في "تيليغرام" بأن سكان روسيا، سيتمكنون من مشاهدة محطة الفضاء الدولية في سماء الليل، كل يوم من 20 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

وذكر، أن المحطة المحلقة في السماء، ستبدو من الأرض من حيث شدة السطوع، شبيهة بكوكب الزهرة.

وكل يوم ستحلق على مدى عدة دقائق، من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي. ولتحديد الوقت الذي يمكن فيه رؤية محطة الفضاء الدولية، قدمت "روس كوسموس" جدول مرور المحطة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس"، أن سائحين فضائيين سيتوجهان إلى المحطة الفضائية الدولية، في نهاية عام 2021. ولا تزال هوية هذين الشخصين، مجهولة، وسيتم الإعلان عنها مطلع العام المقبل.

المصدر: لينتا رو