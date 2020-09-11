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مصر تطلق قمرين صناعيين خلال العامين القادمين

الفضاء

مصر تطلق قمرين صناعيين خلال العامين القادمين
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كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الصين ستعطي لمصر منحة تصنيع قمر صناعي كبير وزنه يبلغ 330 كغم، له قدرة الحصول على صور فضائية.

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وذكر أن هذا المشروع بدأ العمل عليه في سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف القوصي، خلال حوار مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الفضائية المصرية الأولى: "انتهينا من المرحلة الأولى من المشروع، وبعدها سنصنع قمرا في مصر والصين في مركز تجميع الأقمار الصناعية، والإطلاق سيكون في سبتمبر 2022".

وتابع أن مصر منخرطة في مشروع آخر لتصنيع قمر صناعي مع شركة ألمانية، حيث تشارك وكالة الفضاء المصرية فيه بنسبة 45%، وأنها أنهت قمرا تعليميا بالكامل مع أكثر من جامعة ضمن مشروع "قمر الجامعات"، وسيجرى إطلاقه في يوليو 2021.

المصدر: "اليوم السابع"

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