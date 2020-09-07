صورة مذهلة لظاهرة فلكية نادرة حدثت في عطلة نهاية الأسبوع

في ليلتي 5 و6 سبتمبر، مر القمر أمام الكوكب الأحمر في ظاهرة نادرة تُعرف باسم الاحتجاب القمري للمريخ.

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واختفى كوكب المريخ عن أولئك الموجودين في أمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وبدا في بقية العالم كما لو كان نجما أحمر صغيرا بجوار قمرنا.

وقدم احتجاب المريخ بعض الصور المذهلة، خاصة تلك التي تلتقط من قبل باتريسيو ليون من سانتياغو، في تشيلي.

وبعد أن أخذ القمر مكانه أمام المريخ مباشرة، التقط ليون صورة مذهلة عالية الدقة تُظهر كلا من القمر وجارنا في المجرة، المريخ، بتفاصيل مذهلة.

وقال ليون لموقع Space Weather: "عثرت على كوكب المريخ وهو يظهر من خلف نصف الكرة الجنوبي للقمر بعد 25 دقيقة من ابتلاع القرص القمري. كانت الرؤية سيئة وكان ارتفاع القمر 16 درجة فقط، لكنها كانت تجربة رائعة".

وتابع: "في الليالي القادمة، سيكون من السهل جدا رؤية المريخ".

ويقع الكوكب الأحمر بجوار القمر في السماء في الوقت الحالي، حيث كان القمر في مرحلة اكتماله، وسيصبح القمر باهتا الآن، ما يسهل رؤية المريخ.

spaceweather.com/Patricio Leon

ومن المنتظر أن يصبح المريخ أكثر إشراقا في السماء مع استعداد الأرض والكوكب الأحمر لاقترابهما الأقرب على مدار الخمسة عشر عاما القادمة.

وبينما يستخدم علماء الفلك كلمة "قريب" لوصف المسافة بين الكواكب، يوضح هذا النهج أيضا مدى اتساع الفضاء.

وفي 6 أكتوبر، سيكون كوكب المريخ على بعد 38.57 مليون ميل (62.07 مليون كيلومتر) منا، أقرب ما يكون حتى عام 2035.

This evening look low in the eastern sky beginning around 11 pm for the Moon and Mars, separated by about half a degree.



via @rtphokiepic.twitter.com/7g1gHHMOHu — John Morales (@JohnMoralesNBC6) September 6, 2020

Occultation of Mars

Taken by Patricio Leon on September 5, 2020 @ Santiago, Chile pic.twitter.com/632L0w0BOn — David Crook (@StellarInsights) September 6, 2020

المصدر: إكسبرس