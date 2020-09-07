الصين تنجح بإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء

نجحت الصين صباح اليوم الاثنين بإطلاق قمر جديد إلى مدارات الأرض، سيساهم في تطوير المشروعات الزراعية.

وجاء في بيان على صفحة الهيئة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء "اليوم الاثنين أطلقت الصين قمر Gaofen-11 الصناعي من مطار Taiyuan الفضائي، تمام الساعة 13:57 بالتوقيت المحلي، (8:57 بتوقيت موسكو)، باستخدام صاروخ من نوع CZ-4B، وأصبح هذا القمر رقم 345 الذي يطلق باستخدام صواريخ صينية من أسرة لونغ مارش".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر Gaofen-11 الذي أطلق اليوم تم تصميمه بناء على طلب وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين، ومن المفترض أن يعمل في مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض.

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وبجانب مهماته الأساسية في تأمين البيانات لتطوير المشاريع الزراعية، سيؤمن هذا القمر بيانات لمشاريع التطوير الحضري وإنشاء الطرق، كما سيساهم في العمليات المخصصة للتقليل من عواقب الكوارث الطبيعية، وستكون بياناته متاحة أيضا للدول المشاركة في مشروع مبادرة "حزام واحد-طريق واحد".

وتعمل الصين في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني بشكل ملحوظ، كما تطور أقمارا صناعية جديدة للاتصالات والأرصاد الجوية والملاحة، وتسعى لتطوير مشاريع لاستكشاف القمر وبعض الكواكب في مجموعتنا الشمسية.

المصدر: تاس